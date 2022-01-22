اليوم.. استكمال  دورتي تأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية بالإدارة المحلية بمركز سقارة

ينطم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم السبت ، دورتين جديدتين هما : أساسيات نظم المعلومات الجغرافية Gis للعاملين فى وحدات البيانات الجغرافية الجيومكانية ، و دورة اللغة الانجليزية للمستوى المتوسط، فيما تستمر دورتي تأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية بالإدارة المحلية وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020 ، ودورة تنمية المهارات الادارية والقيادية لرائدات العمل التنفيذي بالمحليات ، ويستفيد من دورات الاسبوع الجاري 155متدربا من جميع المحافظات.

و أشار اللواء محمود شعراوى الى أن دورة تأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات تهدف إلى خلق نمط جديد للادارة المحليه الحديثه الفعاله ، و دعم المتدربين بالمعارف العامه والمتخصصه والقوانين المنظمه لعمل الادارة المحليه والمنهجيات الحديثه وآليات العمل وادواته ، والمهارات الشخصيه اللازمة لتأدية أعمالهم في وظائفهم ، موضحًا أنه يتم تعريف المتدربين بمفهوم وإطار عمل الإدارة المحلية والأدوار المتوقعة منهم ، و زيادة معارفهم ومهاراتهم فيما يخص مجالات عملهم بالإدارة المحلية وادارة الازمات ، و امدادهم بالمعلومات الخاصة بالمشروعات القومية والملفات المتخصصة التي تم اضافتها للإدارة المحلية ، وابرز مشروعات الوزارة ودورها مع المحافظات ، و آليات مكافحة الفساد وحمايه الأمن القومي.

و طلب اللواء محمود شعراوى أن يركز الأسبوع التدريبى الثاني للمتدربين أيضا فى هذه الدورة على حوكمه المحليات ، و التخطيط المحلي المتكامل وادارة الخطه الاستثماريه ومشروعاتها ، و دور المحليات في التنميه الاقتصاديه وتنميه الموارد الذاتيه في ظل التنميه المستدامة ، و التحول الرقمي وتطبيقاته في تحسين خدمات المحليات وادارة الازمات والحد منها ، و علاقه المحليات بالمؤسسات المختلفه والمنظمات الدوليه والمواطن ، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات علميه و ورش عمل جماعيه وجلسات عصف ذهني ولقاءات وحوارات مفتوحة .

وأضاف اللواء شعراوى أن الأسبوع التدريبى الثانى لدورة تنمية المهارات الادارية والقيادية لرائدات العمل التنفيذي سيركز على تطبيقات مهارة القيادة و الجودة الشخصية ، والازمات و التعامل الاعلامى معها ، و استراتيجية حقوق الإنسان، و حقوق المرأة فى ظل قانون الخدمة المدنية، و تشكيل فرق العمل، ومفهوم النوع الإجتماعى، والموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعى، و أهم ملامح قانون الطفل ودور لجان الحماية مؤكدا حرص الوزارة الدائم على زيادة نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الخميس الماضي ، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبيتين هما : أساسيات الحاسب الآلى و الأوفيس ، وتنمية مهارات العاملين فى مجال حماية الطفل بالمحافظات ، واستفاد منهما 52 متدربا من جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية ، وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا خلال تنفيذ الدورات التدريبية الجديدة على المتدريبن والمدربين ، و قال أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية .

ووجه اللواء شعراوى المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة ، وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم ، وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.