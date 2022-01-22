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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة في كأس الرابطة

صدى البلد

يستضيف فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، في بطولة كأس الرابطة.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام فاركو بهدفين دون رد في الجولة الماضية وسط أداء باهت.

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حازم إمام.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، رزاق سيسه.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الرابطة:

1- سيراميكا كليوباترا:  4 نقاط

2- فاركو : 3 نقاط

3- طلائع الجيش : نقطتين

4- غزل المحلة : نقطتين

5- إنبي : نقطتين

6- الزمالك : نقطة

يذكر أن الزمالك تعادل سلبيا مع إنبي، في افتتاح بطولة كأس الرابطة.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة في كأس الرابطة

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