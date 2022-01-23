الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بأحداث الظاهر .. اليوم

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية أحداث عنف الظاهر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد أصدرت حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما آخرين، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

