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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز يفتح النار على مهاجمي فيلم "أصحاب ولا أعز" ويدافع عن مني زكي .. فيديو

فيلم أصحاب ولا أعز
فيلم أصحاب ولا أعز

قال الإعلامي محمد الباز، إن حديث الناس في مصر حالياً على منصات التواصل الاجتماعي، عن فيلم "أصحاب ولا أعز"، موضحاً: "ده فيلم بتعرضه منصة نتفليكس .. وهو نسخة من فيلم إيطالي اتعمل منه 17 نسخة، واسمه غرباء بالكامل".

وأوضح محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الفيلم يحكي عن 3 رجال وزوجاتهم، معقباً: "رايحين يقعدوا مع بعض واتفقوا انهم يسيبوا التليفونات قدامهم ولو موبايل جاتله رسالة .. كلهم يشوفوها .. ولو موبيل رن .. كلهم يسمعوا المكالمة".

وتابع الإعلامي: "فيلم "أصحاب ولا أعز" اتعمل بنفس السيناريو بتاع الفيلم الإيطالي، وبنفس الديكور، ونفس كل حاجة .. والفيلم بيدور حول خيانة زوجية، وصاحب شاذ .. وبنت صغيرة تُقيم علاقة جنسية مع صاحبها".

وأكمل الباز قائلاً: "الناس اتفزعت والمجتمع اتخض .. وأنا اتفاجئت من إن فيه محامي عزيز عليا رفع دعوة قضائية ضد وزيرة الثقافة اعتراضاً على الفيلم .. وبعدين لاقيت فيه بيان عاجل تقدم بيه أيضاً لوقف الفيلم من إنه يتعرض بشكل عام".

وأردف الإعلامي: "ولاقيت بيان عاجل في البرلمان من الزميل العزيز مصطفى بكري، ضد الفيلم .. وإنذار لـ المصنفات الفنية .. ومشروع قانون داخل البرلمان لتجريم المثلية الجنسية .. وإحنا أصلاً ملناش دعوة بالحكاية .. الفيلم معروض على منصة عالمية .. ومصر ملهاش علاقة بيه".

واستطرد الباز: "انت كده بتحارب عدو مش موجود .. ده إذا كان موجود أصلاً .. ومنصة نتفليكس مغلقة .. وإنت بتخش فيها بإشتراك مهياش تليفزيون عام يعني .. وفيه تصنيف للفيام داخل المنصة .. يبقى كده الناس عملوا اللي عليهم".

وأوضح: "إحنا كمصريين غلطنا في إن احنا بنهاجم الفيلم وإحنا ملناش علاقة بيه أصلاً .. فيه حالة فوضى كده المفروض نعملها ضبط".

وعلق الباز: "فيه جانب تاني بيثير السخرية والضحك .. إن فيه ناس زعلت من منى زكي، وإنها عاملة دور بألفاظ مش كويسة .. ياجماعة ديه ممثلة تجيد كل الأدوار .. واختيارها للفليم حرية شخصية".

الباز الإعلامي محمد الباز فيلم أصحاب ولا أعز منى زكى اخر النهار غرباء بالكامل

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