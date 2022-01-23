الكومي : طلبات المنتخب "أوامر".. وصلاح خارج التقييم

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن طلبات المنتخب الوطني في الكاميرون خلال تواجده بكأس الأمم الإفريقية " أوامر " ويتم تلبيتها على الفور .

وقال الكومي في تصريحات للبرنامج "البريمو" عبر قناة" TeN “ مع الإعلامي محمد فاروق : جمال علام حريص على التواصل مع بعثة المنتخب للإطمئنان عليهم بشكل يومي ، وقام بتهنئة كيروش عقب الفوز على السودان وضمان التأهل إلى دور ال 16

وأضاف : محمد صلاح خارج نطاق التقييم الفني ، ويجب دعمه ودعم المنتخب في مهمته الوطنية أمام كوت ديفوار في دور ال 16 الأربعاء المقبل .

وتابع : أحمد فتوح بات جاهزاً لمباراة كوت ديفوار ، وأصبح الونش قريباً من اللحاق بالمباراة