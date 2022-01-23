قرقاش عن اجتماع جامعة الدول العربية: إنجاز إيجابي للدبلوماسية الإماراتية

علق أنور قرقاش وزير الخارجية الإمارتي على اجتماع جامعة الدولة العربية لمناقشة الموقف العربي تجاه العدوان الذي استهدف الإمارات.



وغرد قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر : " إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الامارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجاز اً ايجابياً للدبلوماسية الإماراتية ".



وطلبت الإمارات في مذكرة رسمية، أمس الجمعة، عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة "الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في إمارة أبو ظبي".

وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم الطلب الإماراتي على الدول العربية، وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن أبو ظبي كانت قد تعرضت قبل أيام لهجوم بطائرة مسيرة حوثية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.