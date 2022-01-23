المشدد 7 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل،حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " السيد . ف"29 سنة عامل مقيم أحدي قري المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وبمواحهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته إلي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 20405 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.