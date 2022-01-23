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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا: أوروبا تجهز حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على مجموعة من العقوبات ضد روسيا في مجالي الاقتصاد والمالية، ستفرض عليها في حال تصعيد الوضع في أوكرانيا.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم": "حاليا يجري وراء الدهاليز العمل على مجموعة واسعة من العقوبات في مجالي الاقتصاد والمالية. وفي حال وقوع التصعيد سيأتي جواب واضح وسريع لا لبس فيه".

كما لم يستعبد احتمال فصل روسيا عن نظام سويفت المصرفي الدولي، مدققا: "لا يستثنى شيء من البحث. سيتوقف الكثير على ما سيحدث في حقيقة الأمر. إذا دخلت القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية بجبهة واسعة، فسيكون ذلك أسوء سيناريو ممكن. وتوجد هناك سيناريوهات أخرى، وبينها الهجمات السيبرانية وهجمات المرتزقة غير المميزين".

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كما أكد شالنبيرج معارضته لفرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2" بسبب الأوضاع في أوكرانيا. وأوضح: "نحن في أوروبا نتوقف لدرجة ما على الطاقة الروسية. هذه هي الحقيقة. ولا يعد "السيل الشمالي -2" جزءا من الطاقة الروسية حتى الآن. لن نغير ذلك خلال ليل واحد إذا أردنا أن يكون لدينا الدفء والكهرباء".

وكانت روسيا ترفض أكثر من مرة اتهامات الغرب وأوكرانيا لها بـ "الأعمال العدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي الهجوم على أحد. وأشارت إلى أن التصريحات حول "العدوان الروسي" تستخدم كحجة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

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