مراهقون ونساء .. الأزهر العالمي للفلك يكشف نسبة المتابعين للأبراج والتنجيم

قال الدكتور احمد عبد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي، في كلمته بافتتاح الملتقى الثقافي العلمي الأول تحت عنوان"صناعة التنجيم والتطرف الفكري... الأبراج والتنجيم بين العرف والشرع والفلك"، أن المركز يختص بمناقشة القضايا التي تحتاج إلى تدخل علمي ونشر الثقافة الفلكية ورفع الوعي المجتمعي تجاه القضايا الفلكية.

علم الفلك والتنجيم

قال الدكتور أحمد عبد البر، إنه في إطار عناية الأزهر بهذا المجال العلمي، أنشئ هذا المركز بتعاون ثلاثي بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر ووكالة الفضاء المصرية.

وأشار إلى أن المراهقين يتابعون مواقع التواصل الإجتماعي للعرافين وكذلك القنوات والصحف وخدمات التليفون والخط الساخن وبرامج الراديو وكتب الأبراج والدجل.

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