42 مليون جنيه صافي ربح النيل للأدوية خلال 6 أشهر

ارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 7.5% على أساس سنوي.



وكشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تسجيل صافي ربح بعد الضريبة 42.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 39.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

واوضحت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاع ايراداتها لنحو 440.73 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 408.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022، أرباحاً بلغت 18.71 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 22.29 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتقلصت إيرادات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 207.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 218.42 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

منتجات الشركة

وتعد الشركة من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.



وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.