جامعة المنصورة تستقبل وفد ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات

لبحث وزيادة التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم وفد ملحقية التعليم و علوم التكنولوجيا بسفارة دولة الإمارات بالقاهرة برئاسة السيدة إيمان الحوسني الملحق الفني للملحقية .

فيما حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور محمد أحمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة وتناول اللقاء مناقشة سبل زيادة عدد الطلاب من دولة الامارات الدارسين في جامعة المنصورة ، قيام مكتب العلاقات الدولية بالتنسيق مع الملحقية للترويج لبرامج الدراسة الجامعية و الدراسات العليا التي تقدمها جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور اشرف عبد الباسط خلال اللقاء علي أن جامعة المنصورة مهتمة بتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي مع كل الجامعات الإماراتية في اطار توجه و حرص القيادات في البلدين الشقيقين علي تعميق الشراكة و التعاون في مجالات التعليم و البحث العلمي.

من جانبها أعربت إيمان الحوسني عن سعادتها لزيارة جامعة المنصورة العريقة ، و تطلعها إلى إتاحة المجال لباحثي وطلاب دولة الإمارات للدراسة داخل جامعة المنصورة و كذلك توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتيح قيام أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة بنقل خبراتهم البحثية و الاكاديمية للجامعات الإماراتية.

ثم قام الوفد الاماراتي بزيارة كلية الطب حيث كان في استقبالهم الدكتور أشرف شومة عميد الكلية و الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث ، حيث اصطحبا الضيوف في جولة داخل المعامل و المراكز البحثية بالكلية.

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