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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الاسكندرية: تنفيذ 128 قرار إزالة للمباني المخالفة على أراضي الدولة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأشار إلى ضرورة استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة بهدف استرداد  أكبر مساحات للأرضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف، أو بزراعات غير جادة، والتصدي لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

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وأوضح الشريف أنه يتابع عن كثب  ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة.

وشدد على عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدول.

ولفت إلى أنه خلال الموجة 18 لازالة التعديات على أراضي الدولة  تم تنفيذ 128 قرار ازالة للمباني المخالفة  بإجمالي مساحة 285374.12م2، أما فيما يخص إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تم تنفيذ 752 قرار لازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة ١٧ فدان و١٣ قيراط و٨.٩ سهم.

من جانبه، أوضح المهندس ياسر الفولي ، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه خلال المرحلة الأولى لإزالة المباني المخالفة من الموجة 18 وذلك خلال الفترة من 13 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2021 تم تنفيذ 89 قرار بإجمالي مساحة 187943.0م2.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة الثانية لإزالة المباني المخالفة من الموجة 18 خلال الفترة من  11 أكتوبر وحتى 28 أكتوبر 2021 ، تم تنفيذ (34) قرار إزالة بإجمالي مساحة 62326.92 م2، أما خلال المرحلة الثالثة من الموجة 18 خلال الفترة من 6 نوفمبر 2021 وحتى 26 ديسمبر 2021، تم تنفيذ (5) قرارات إزالة بإجمالي مساحة 35104.2 م2.

وفيما يختص إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ أشار الفولي؛ إلى أن إجمالي قرارات الازالة التى تم تنفيذها على الأراضي الزراعية بلغ (495) قرار بإجمالي مساحة  16.58 سهم 14 قيراط 7 فدان، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 18، وخلال المرحلة الثالثة بلغ إجمالي قرارات الإزالة التى تم تنفيذها على الأراضي الزراعية 257 قرارا بإجمالي مساحة 16.43سهم 22 قيراط 9 فدان.

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