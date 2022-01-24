مركز اللقاحات المركزى بمدينة نصر: جميع أنواع التطعيمات متوفرة

قالت الدكتورة علا زيدان، مدير مركز اللقاحات المركزى بمدينة نصر، إن المواطن يقوم بتوجيه رسالة إلى مركز أرض المعارض للتطعيم ضد كورونا، ثم تأتي له رسالة موجهة على أرض المعارض لتلقي التطعيم.

وأضاف "زيدان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تصنيف المواطن بوجود جرعة أولي وثانية، وحاليا يوجد جرعات تنشيطية، موضحة أنه يتم توجيه لكل جرعة مكان لدخول المواطن من خلاله.

وتابعت: "نقسم المكان إلى مناطق.. وكل منطقة يوجد بها ست عيادات وكل عيادة يوجد بها طبيب للإدخال وطبيبة مستنيرة والتمريض الذى يعطيه الجرعة".

وأشارت إلى أن المواطن يقوم بالدخول للمكان القادم منه الخاص بالجرعات، لافتة إلى أن جميع أنواع التطعيمات متوفرة بداية من وجونسون للمسافرين وفايزر وأسترازينيكا وسينوفارم ومودرنا.