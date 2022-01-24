أخبار الفن.. النجوم يدعمون منى زكي في لزمة أصحاب ولا أعز.. حفل ضخم لـ حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال بالسعودية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:



قررت منصة شاهد vipطرح فيلم فرق خبرة ، يوم الاربعاء القادم الموافق 26 يناير ، حيث يعد العمل أولى الاعمال التى ظهرت الى النور بعد وفاة بطلته دلال عبد العزيز .

فيلم فرق خبرة من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه دسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

يحيى كل من مؤدييّ المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا حفلا غنائيا بالسعودية يوم 28 من الشهر الجارى.

واستمر مؤدى المهرجانات حمو بيكا في الهجوم على المطرب عمر كمال ، وذلك عقب طرحهما مؤخرا أغنية مستفزة.

أكدت الفنانة سميرة محسن ان الفنانة سميحة أيوب وصفتها بـ خليفتها فى المسرح ، مؤكدة أنها أعتقدت فى بداية الأمر انها أخطأت ولم تقصد .

وأستكملت سميرة محسن: حين حصلت على اول عمل من بطولتى كنت لا املك ملابس للتصوير كافية خاصة فساتين السهرة وغيرها، إلا أنها أصرت على أصطحابى الى منزلها وفتحت لى خزانة ملابسها لاختار منها الملابس المناسبة للشخصية .

لا يزال جدل فيلم "أصحاب ولا أعز" مستمرا، بين مؤيد لحرية الإبداع وبين معارض للموضوعات المطروحة في الفيلم بعد طرحه عبر منصة نتفليكس الخميس الماضى.

كشفت الناقدة والمؤلفة ماجدة خير الله عن رأيها فى حالة الحدل المنتشرة حالياً حول فيلم “ أصحاب ولا اعز ” ، والذى يعرض حالياُ على شبكة نتفلكيس العالمية، وتقوم ببطولته الفنانة منى زكي وإياد نصار ونادين لبكى وعدد من الفنانين.

منى زكي .. واحدة من أهم الفنانات على الساحة الفنية ليست في الفترة الراهنة فقط ، ولكن مع بداية ظهورها على الشاشة تبين أنها مشروع ممثلة مصرية استثنائية، فقد تمكنت من خلال موهبتها التي كانت واضحة كنور الشمس من حجز مكانة لنفسها فنية خاصة وسط نجمات الفن في العالم العربي.

منى زكي مرت بعدة مراحل فنية كان القاسم المشترك فيها هي موهبتها وحضورها، ومع كل عمل فنى كانت تقدمه كانت تزداد توهجاً ونضجاً.

دافعت الفنانة إلهام شاهين، عن فيلم "أصحاب.. ولا أعز" الذي يعرض حاليا على منصة نتفلكس، عقب إثارته حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال "إلهام شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية أنجي أنور على قناة etc، إن الفيلم ناقش عدة قضايا منها تعامل الأباء مع المراهقين، متابعة: " في الفيلم الأب ساب لبنته حرية الاختيار بين أنها تبات عن صاحبها أو لأ، ومش كل الأباء هيوافقوا على الوضع ده، بس في أبهات بتوافق عادي وبيسيبوا ولادهم ياخدوا القرارات ويتحملوا نتيجتها".