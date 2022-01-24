إلهام شاهين: لو اتعرض عليا دور منى زكي في " أصحاب.. ولا أعز" هعمله

دافعت الفنانة إلهام شاهين، عن فيلم "أصحاب.. ولا أعز" الذي يعرض حاليا على منصة نتفلكس، عقب إثارته حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقال "إلهام شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية أنجي أنور على قناة etc، إن الفيلم ناقش عدة قضايا منها تعامل الأباء مع المراهقين، متابعة: " في الفيلم الأب ساب لبنته حرية الاختيار بين أنها تبات عن صاحبها أو لأ، ومش كل الأباء هيوافقوا على الوضع ده، بس في أبهات بتوافق عادي وبيسيبوا ولادهم ياخدوا القرارات ويتحملوا نتيجتها".
وأضافت إلهام شاهين : "في أباء عقلهم متفتح بزيادة وبيفكروا بطريقة أوروبية مش طشرقية وبيوافقوا على الوضع ده، والفيلم بيوريك أن الأب لما اتناقش مع بنته بشكل حضاري وأيداها حرية الاختيار، قررت إنها مش هتبات عند صاحبها".
وتابعت حديثها: "الفيلم بيقولك خليك صديق لأولادك وأنصحهم وعرفهم الصح من الغلط، وسيبهم هما يختاروا، وعلشان الأب في الفيلم ديمقراطي جدا، بنته اختارت الصح، وأنها ماتباتش عند صاحبها".
وهاجمت الفنانة إلهام شاهين الدعوات القضائية ضد الفيلم، قائلة: "البرلمان ماله ومال نتفلكس، ده فيلم من إنتاج لبناني ومعروض على قناة أمريكية، هو مش فيلم مصري ولا إنتاج مصري"، مضيفة: "أنتم مش واصي على الجمهور".
واستطردت إلهام شاهين : "الجمهور بيشوف على نتفلكس أفلام أجرئ بكتير من (أصحاب.. ولا أعز)، الفيلم مفيهوش حاجة خالص، باستثناء إن في شخص مثلي مجبي ميوله عن أصحابه".
واستنكرت الفنانة إلهام شاهين الهجوم الكبير من الجمهور على الفيلم، خاصة ً أنه ناقش العديد من القضايا التي سبق عرضها في عدد كبير من الأفلام المصرية، وعلى رأسها الخيانة الزوجية من الرجل أو المرأة.
واختتمت إلهام شاهين حديثها بتأكديها على أنها تقبل تجسيد شخصية "مريم" التي جسدتها الفنانة منى زكى إذا عُرض عليها.