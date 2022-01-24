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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: لو اتعرض عليا دور منى زكي في " أصحاب.. ولا أعز" هعمله

إلهام شاهين
إلهام شاهين

دافعت الفنانة إلهام شاهين، عن فيلم "أصحاب.. ولا أعز" الذي يعرض حاليا على منصة نتفلكس، عقب إثارته حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال "إلهام شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية أنجي أنور على قناة etc، إن الفيلم ناقش عدة قضايا منها تعامل الأباء مع المراهقين، متابعة: " في الفيلم الأب ساب لبنته حرية الاختيار بين أنها تبات عن صاحبها أو لأ، ومش كل الأباء هيوافقوا على الوضع ده، بس في أبهات بتوافق عادي وبيسيبوا ولادهم ياخدوا القرارات ويتحملوا نتيجتها".


وأضافت إلهام شاهين  : "في أباء عقلهم متفتح بزيادة وبيفكروا بطريقة أوروبية مش  طشرقية وبيوافقوا على الوضع ده، والفيلم بيوريك أن الأب لما اتناقش مع بنته بشكل حضاري وأيداها حرية الاختيار، قررت إنها مش هتبات عند صاحبها".


وتابعت حديثها: "الفيلم بيقولك خليك صديق لأولادك وأنصحهم وعرفهم الصح من الغلط، وسيبهم هما يختاروا، وعلشان الأب في الفيلم ديمقراطي جدا، بنته اختارت الصح، وأنها ماتباتش عند صاحبها".

إلهام شاهين: فيلم أصحاب ولا أعز مؤدب ومهذب جدا.. فيديو

إلهام شاهين لمشتركي نتفليكس بعد هجومهم على أصحاب ولا أعز: إنتو منافقين


وهاجمت الفنانة  إلهام شاهين  الدعوات القضائية ضد الفيلم، قائلة: "البرلمان ماله ومال نتفلكس، ده فيلم من إنتاج لبناني ومعروض على قناة أمريكية، هو مش فيلم مصري ولا إنتاج مصري"، مضيفة: "أنتم مش واصي على الجمهور".

واستطردت إلهام شاهين : "الجمهور بيشوف على نتفلكس أفلام أجرئ بكتير من (أصحاب.. ولا أعز)، الفيلم مفيهوش حاجة خالص، باستثناء إن في شخص مثلي مجبي ميوله عن أصحابه".


واستنكرت الفنانة إلهام شاهين الهجوم الكبير من الجمهور على الفيلم، خاصة ً أنه ناقش العديد من القضايا التي سبق عرضها في عدد كبير من الأفلام المصرية، وعلى رأسها الخيانة الزوجية من الرجل أو المرأة.

واختتمت إلهام شاهين حديثها بتأكديها على أنها تقبل تجسيد شخصية "مريم" التي جسدتها الفنانة منى زكى إذا عُرض عليها.

إلهام شاهين منصة نتفلكس منى زكى أصحاب ولا أعز فيلم “أصحاب ولا أعز ”

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