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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لو اتعرض عليا دور منى زكي كنت همثله

إلهام شاهين لمشتركي نتفليكس بعد هجومهم على أصحاب ولا أعز: إنتو منافقين

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

شنت الفنانة إلهام شاهين، هجوما لاذعاً على رواد التواصل الاجتماعي، بعد هجومهم غير المبرر  على فيلم أصحاب ولا أعز.


وأضافت الهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، أن "هناك مشاهد تعرض لأفلام أمريكية تذاع على منصة نتفليكس، يكون  البطل والبطلة عراة تماما، متسائلة من هاجموا  فيلم أصحاب ولا أعز ليه مشترك في المنصة وإنت بتشاهد الأفلام الأمريكية والأبطال لايرتدون ملابس في بعض المشاهد".


وأوضحت شاهين "من هاجم فيلم أصحاب ولا أعز منافق تماما، وكنت هوافق على دور منى زكي في حال لو اتعرض عليا، لأن البطل في الفيلم هو الحوار، ولا يوجد أي أعمال تخدش الحياء".


فيلم «أصحاب ولا أعز» مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.


وكانت، تعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي طرح أمس على أحد المنصات الإلكترونية، متهمين إياها بالترويج للمثلية الجنسية، وظهورها بجرأة غير معهودة عليها.

 

وتصدر هاشتاج «أصحاب ولا أعز» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولا في الوطن العربي.


وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما قامت به الفنانة منى زكي في هذا الفيلم، من تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية»، خاصة أن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

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