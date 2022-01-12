منى زكي تبدأ 2022 بثلاثة أفلام ومسلسل.. تعرف على التفاصيل

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة منى زكي خلال عام 2022، وذلك أن ظلت خلال السنوات الماضية مقلة في أعمالها الفنية، وهو ما جعل جمهورها يلقي اللوم عليها خلال تلك الفترة.

ومن الواضح أن منى زكي قررت أن تعود إلي جمهورها بقوة هذا العام، حيث تستعد لطرح ثلاثة أفلام انتهت من تصويرها خلال الفترة القادمة، كما تخوض الماراثون الرمضاني بعمل درامي جديد بعد النجاح الذى حققته العام الماضي من خلال مسلسل “لعبة نيوتن”، والذى ما زال يتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر وبعض الدول العربية عبر منصة “نتفلكس”.

فيلم “أصحاب ولا أعز”:

أول الأعمال التي من المقرر أن تعود بها منى زكي هذا العام هو فيلم “أصحاب ولا أعز”، ومن المقرر عرضه على شبكة “نتفلكس” كأول فيلم عربي من إصداراتها الأصلية، والعمل من إخراج نادين لبكي وتشارك منى زكي في بطولته، وبجانبهما كل من إياد نصار وعادل كرم، والفيلم مأخوذ عن أحد الأفلام الإيطالية، والذى تم تقديم عدد من النسخ منه حول العالم مثل فرنسا وإسبانيا.

فيلم “العنكبوت”

ثاني الأفلام التي تعود بها منى زكي إلى الساحة الفنية هو فيلم “العنبكوت”، حيث من المرجح طرحه في موسم عيد الفطر المبارك، بعد سلسلة من التأجيلات، وقد استغرق تصويره عدة أشهر بين مصر وأمريكا، وتشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم “الجواهرجي”

أما الفيلم الثالث الذي من المقرر طرحه في نهاية هذا العام هو فيلم “الجواهرجي”، والذى تعود فيه للتعاون مع الفنان محمد هنيدي بعد أن قدما معا فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” منذ أكثر من 20 عاما، والفيلم يشارك في بطولته لبلبة وأحمد حلاوة.

مسلسل “لام شمسية”

أما في الدراما التليفزيونيةن فقد شجع نجاح مسلسل “لعبة نيوتن” الفنانة منى زكي على تقديم عمل آخر في الموسم الرمضاني القادم، وهو مسلسل “لام شمسية”، وتتعاون فيه عدد من الفنانين على رأسهم أحمد رزق وإسعاد يونس، والعمل من إخراج كريم الشناوي الذى قدم مسلسل “خلي بالك من زيزي”، ومن تأليف مريم ناعوم، وتجسد منى زكي خلال الأحداث شخصية مدرسة.