عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي تبدأ 2022 بثلاثة أفلام ومسلسل.. تعرف على التفاصيل

مني زكي
مني زكي

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة منى زكي خلال عام 2022، وذلك أن ظلت خلال السنوات الماضية مقلة في أعمالها الفنية، وهو ما جعل جمهورها يلقي اللوم عليها خلال تلك الفترة.

ومن الواضح أن منى زكي قررت أن تعود إلي جمهورها بقوة هذا العام، حيث تستعد لطرح ثلاثة أفلام انتهت من تصويرها خلال الفترة القادمة، كما تخوض الماراثون الرمضاني بعمل درامي جديد بعد النجاح الذى حققته العام الماضي من خلال مسلسل “لعبة نيوتن”، والذى ما زال يتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر وبعض الدول العربية عبر منصة “نتفلكس”.

فيلم “أصحاب ولا أعز”:

أول الأعمال التي من المقرر أن تعود بها منى زكي هذا العام هو فيلم “أصحاب ولا أعز”، ومن المقرر عرضه على شبكة “نتفلكس” كأول فيلم عربي من إصداراتها الأصلية، والعمل من إخراج نادين لبكي وتشارك منى زكي في بطولته، وبجانبهما كل من إياد نصار وعادل كرم، والفيلم مأخوذ عن أحد الأفلام الإيطالية، والذى تم تقديم عدد من النسخ منه حول العالم مثل فرنسا وإسبانيا. 

 

فيلم “العنكبوت” 

ثاني الأفلام التي تعود بها منى زكي إلى الساحة الفنية هو فيلم “العنبكوت”، حيث من المرجح طرحه في موسم عيد الفطر المبارك، بعد سلسلة من التأجيلات، وقد استغرق تصويره عدة أشهر بين مصر وأمريكا، وتشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي وإخراج أحمد نادر جلال.

منى زكي توجّه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام: الستر نعمة من رب رحيم

منى زكى وندى بسيوني ومصطفى قمر ينعون مها أبو عوف.. من ألطف وأطيب الشخصيات

فيلم “الجواهرجي” 

أما الفيلم الثالث الذي من المقرر طرحه في نهاية هذا العام هو فيلم “الجواهرجي”، والذى تعود فيه للتعاون مع الفنان محمد هنيدي بعد أن قدما معا فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” منذ أكثر من 20 عاما، والفيلم يشارك في بطولته لبلبة وأحمد حلاوة.

 

مسلسل “لام شمسية”

أما في الدراما التليفزيونيةن فقد شجع نجاح مسلسل “لعبة نيوتن” الفنانة منى زكي على تقديم عمل آخر في الموسم الرمضاني القادم، وهو مسلسل “لام شمسية”، وتتعاون فيه عدد من الفنانين على رأسهم أحمد رزق وإسعاد يونس، والعمل من إخراج كريم الشناوي الذى قدم مسلسل “خلي بالك من زيزي”، ومن تأليف مريم ناعوم، وتجسد منى زكي خلال الأحداث شخصية مدرسة. 

منى زكى الفنانة منى زكي يسرا اللوزي ظافر العابدين محمد هنيدي احمد السقا مسلسل لعبة نيوتن الجواهرجى منصة نتفلكس أصحاب ولا أعز

ترشيحاتنا

رئيس مجلس إدارة Watch It:المنصات الرقمية حققت أرباحا هائلة بمسلسلات الـ 10حلقات

وزير الرياضة يشارك بجلسة الفن والثقافة.. ويؤكد: نقدم مبادرات لجميع الأعمار |شاهد

شوبير يعلن تأجيل إجراء أشعة لـ اكرم توفيق وفتوح ..تفاصيل

وزيرة الثقافة: أنجزنا مشاريع ثقافية ضخمة خلال كورونا.. والمسارح المتنقلة إنجاز مميز

بمشاركة السولية .. منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

نشرة أخبار العالم | مصر الوجهة الأولي للسياح الروس.. دولة عربية تعلن حظر التجوال.. إصابة نصف سكان أوروبا بـ أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

عامر حسين: كيروش سيحصل على راتب عام ونصف حال إقالته

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

مصر مستعدة..الرئيس السيسي يوافق على طلب سفير الشباب اليمني

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

تطورات إصابة أكرم توفيق نجم منتخب مصر

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد حليب الماعز للرضع وأفضل أنواعه

مباراة كروية بشكل كوميدي.. سخرية المشاهير من خسارة المنتخب الوطني أمام نيجيريا

طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile في ذكرى وفاة أجاثا كريستي.. فيديو

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

ريا أبى راشد تروى اللحظات الأخيرة لرحيل والدتها.. فيديو

لن أعود إلى لبنان.. ريا أبى راشد تروى طفولتها البائسة بسبب الحرب..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ