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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكى وندى بسيوني ومصطفى قمر ينعون مها أبو عوف.. من ألطف وأطيب الشخصيات

مها ابوعوف
مها ابوعوف

 

 


نعت الفنانة ندى بسيوني وفاة الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.


ونشرت ندى بسيوني صورة للفنانة مها ابو عوف عبر صفحتها على انستجرام وعلقت قائلة:  "‏‏الف رحمه علي الفنانه الراقيه مها ابو عوف اللهم اسكنها فسيح جناتك 🙏"


كما ودع مصطفى قمر الفنانة مها ابوعوف وكتب علي صفحته بموقع انستجرام"‏البقاء لله انتقلت الي رحمة الله الفنانة مها ابو عوف ربنا يصبر عائلتها جميعا كانت انسانة تضفي السعادة علي الجميع ومحبوبة لكل الناس ربنا يرحمها ادعوا لها"


وكتبت الفنانة منى زكى عبر حسابها علي انستجرام "‏‏خبر حزين .. مها أبوعوف من ألطف وأطيب الشخصيات اللي قابلتها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وادعو لها بالرحمة والمغفرة‎"
 

وغرد الفنان ايهاب توفيق علي حسابه بموقع انستجرام قائلا "‏‏انا لله وانا اليه راجعون ربنا رحم الله الفنانة الكبيرة واسكنها فسيح جناته والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان مها ابوعوف"


كما نعت الفنانة مها احمد عبر انستجرام وكتبت قائلة "‏‏انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويحسن عليكى يا حبيبتي"


كما عبر الفنان ايهاب فهمى عن حزنه لرحيل مها ابوعوف وكتب عبر انستجرام قائلا "‏البقاء لله في الفنانة الغالية مها ابو عوف"

 

تنتمى الفنانة الراحلة مها ابو عوف لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت فى بداية مشوارها مع شقيقاتها فى فرقة الفور إم الغنائية  التى أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التى لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".


وشاركت مها أبو عوف فى كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى فى عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذى عرض شهر سبتمبر الماضى من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى.


 


 

 


 


 


 

https://www.instagram.com/monazakiofficial/p/CYYi9DIK7oh/?utm_medium=copy_link

 

https://www.instagram.com/mahaahmed_official/p/CYYpSBntdIS/?utm_medium=copy_link

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