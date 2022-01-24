بين الهجوم والإشادة | القصة الكاملة لـ أزمة فيلم أصحاب ولا أعز

لا يزال جدل فيلم "أصحاب ولا أعز" مستمرا، بين مؤيد لحرية الإبداع وبين معارض للموضوعات المطروحة في الفيلم بعد طرحه عبر منصة نتفليكس الخميس الماضى.

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لأزمة فيلم أصحاب ولا أعز ..

فيلم أصحاب ولا أعز حديث السوشيال ميديا

سادت حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى فور طرح فيلم “أصحاب ولا أعز” عبر منصة نتفليكس، وتصدر اسم الفنانة منى زكي ، وباقي أبطال فيلم أصحاب ولا أعز مواقع التواصل الاجتماعى ، ما بين مهاجمين للفنانة وفيلمها لجرأة جزء من المشاهد، وإلقاء الضوء على المثلية الجنسية، وفي الناحية الأخرى، رأى البعض أن أبطال الفيلم استطاعوا تجسيد أدوارهم باحتراف.

أصحاب ولا أعز الأعلى مشاهدة فى مصر

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفليكس بعد طرحه بساعات قليلة.

تمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 اعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الاعمال الأجنبية ، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

تحرك برلماني لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بشأن ماتضمنه فيلم أصحاب ولا أعز من محتوى يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق فى مصر التى تعود عليها المصريون.

وأعرب " قاسم "، فى بيان صحفى له ، عن أسفه الشديد لترويج فيلم أصحاب ولا أعز للمثلية والشذوذ ، وغيرها من الافكار الهدامة التى تتعارض مع المجتمع المصرى الذى يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة ، متسائلاً عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم.

وطالب النائب محمود قاسم، بالمنع الفورى لاستمرار عرض فيلم أصحاب ولا أعز ، وأن يكون لوزارة الثقافة دورها فى منع عرض أى أفلام هابطة تتعارض مع القيم والتقاليد والأخلاق المصرية الأصيلة مستقبلاً، كما طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن يتم إدراج بيانه العاجل فى جلسة المجلس اليوم.

المصنفات الفنية: ليس لنا علاقة بـ فيلم أصحاب ولا أعز

قالت مصادر خاصة بالمصنفات الفنية -ردا على الجدل المثار بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز” : إن الفيلم لبنانى بالكامل ولا علاقه له بمصر بأى شكل من الأشكال ".

وأضافت :" فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج نتفليكس وهى منصة دولية ، وقد لا يطلبوا عرضه في مصر، وإذا تم طلب ذلك يعرض الفيلم على الرقابة ويخضع لشروطها".

نجوم الفن يدعمون منى زكى

حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منى زكي والدفاع عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نيتفليكس.

إليسا

غردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: “ليش عم نرجع لورا؟ كانت أفلامنا فيها عري وقبلات ومشاهد جنسية وكنا نتقبلها ونحضرها وما يصير أزمات، ليش عم نرجع لورا بدل ما نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟”.

وتابعت :" بالنهاية اللي مش موافق ما يحضر.. المنصة ما إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد وما عم ينفرض عا كل الناس.. أنا شخصيا كتير حبتو ".

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور، في الصورة برفقة الفنانة مني زكي، والتي علقت على الصورة : "أداء رائع كالعادة".

غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على دعم الفنانة منى زكى بعد تعرضها للهجوم خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.

ونشرت غادة عبد الرازق البوستر الرسمى للفيلم عبر خاصية ستورى بالإنستجرام وعلقت عليه :"مبروك يا حبيبتى الفيلم تحفة وأنتى طبعا ".

وأضافت غادة عبد الرازق :" بجد فيلم تحفة ومنى زكى طول عمرها أستاذة".

تصوير فيلم أصحاب ولا أعز داخل شقة عضو فريق مشروع ليلى

أعلن كارل جرجس، عضو فرقة مشروع ليلى، عن تصوير فيلم “أصحاب ولا أعز” داخل شقته.

ونشر كارل جرجس، صورة له من المنزل من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “شقتي في أول فيلم عربي على نيتفليكس، فريق تصوير عظيم”.

نقابة المهن التمثيلية تصدر بياناً بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً بشأن الجدل المثار على فيلم “أصحاب ولا أعز”.

جاء البيان كالتالي: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم ''أصحاب ولا أعز ''والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها :

أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه

ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة .

ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه .. عاشت مصر المستنيرة .. نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف زكي".