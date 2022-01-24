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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدير قصر العيني الفرنساوي: العيادات النفسية مفتوحا دائما أمام المتعافين من كورونا

متلازمة ما بعد كورونا
متلازمة ما بعد كورونا

قال الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفي القصر العيني الفرنساوي، إن المتعافين من فيروس كورونا يظهر عليهم العديد من الأعراض تسمى بمتلازمة ما بعد كورونا ومنها أعراض لا تمثل مشكلة.

وأضاف عمرو الحديدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سى"، إن إنشاء عيادة علاج متلازمة ما بعد كورونا الغرض منها هو تقييم الحالة الصحية للمتعافي، الذي يشعر بآلام في الصدر نتيجة تأثر العضلة بالإصابة ويستمر الألم لفترات طويلة.

وأوضح عمرو الحديدي، أن الجلوس في العزل في المستشفى يسبب آثار نفسية بعد التعافي وهذا يحتاج أيضا إلى علاج، مؤكدا أن العيادات مفتوحا دائما أمام جميع المتعافين من كورونا.

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