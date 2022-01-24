لجنة العضوية بالأهلي تستقبل المشتركين الجدد في فرعي الشيخ زايد والتجمع

استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، اليوم الاثنين عددًا كبيرًا من المتقدمين للحصول على عضوية النادي في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وقام طارق قنديل ومحمد الغزاوي عضوا مجلس الإدارة، وعزة حلمي مديرة الاشتراكات، بعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على عضوية النادي، حيث شهدت الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا على الانضمام لأسرة الأهلي، والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء، والطفرة الإنشائية الهائلة التي يشهدها النادي سواء فى مقر الجزيرة أو فروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس.

ويحظى فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس خلال الفترة الأخيرة بإقبال كبير على الاشتراك في عضويته، خاصة أنه يعد ‏صورة طبق الأصل من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ويتضمن خدمات شاملة بما ‏يتناسب مع اسم النادي ويلبي رغبة كافة الأعضاء، بعدما تم مراعاة أن تكون الملاعب في منطقة واحدة مع وجود غرف ‏الملابس «‏رجال وسيدات»، لجميع الفرق.

وتشتمل المنشآت الرياضية داخل فرع ‏التجمع على ملاعب ‏للكرة الطائرة والسلة واليد وملاعب للخماسي من النجيل الصناعي، ‏بالإضافة إلى ملاعب ‏تنس، والمسجد.

كما توجد منطقة خاصة بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبين كبيرين من النجيل ‏الصناعي وغرف الملابس للاعبين والمدربين، إلى جانب مجمع حمام السباحة والمبنى ‏الاجتماعي الذي يقع على مسطح 1200 متر، ويشتمل على «بدروم وأرضي ‏ودور أول»، ‏ويضم قاعة مجلس إدارة ومطعمًا وأماكن الأعضاء، علمًا بأن البوابة الرئيسية في فرع التجمع ‏تضاهي نظيرتها في فرع مدينة نصر.