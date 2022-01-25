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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بحضور وزيرة التضامن

صحة الشيوخ تناقش أزمة الزيادة السكانية .. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة المشتركة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وكشف الدكتور محمد جزر، أن اللجنة عقدت أكثر من 17 اجتماعًا واستطلعت كافة الآراء، ومن المقرر أن تستضيف اللجنة اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي، مردفا: نضع الملاحظات الأخيرة للدراسة والتي ستضع تصورا شاملا، وقابلًا للتطبيق للمشكلة السكانية في مصر.

وعقدت اللجنة اجتماعها، أمس الاثنين ، بحضور القمص بيشوي شارل، سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية لمناقشة أزمة الزيادة السكانية.

وقال النائب محمد جزر رئيس اللجنة: سعداء بضيافة ممثلي الكنيسة ومعرفة الرأي الديني الذي يهم شركاء الوطن، ومتفقون على مبدأ الاهتمام بالكيف، وليس الكم فقط ولا بد من إعطاء جلسات للمقبلين على الزواج لتوعيتهم بذلك.

سكان مجلس الشيوخ وزيرة التضامن حقوق الإنسان الزيادة السكانية

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