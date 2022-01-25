صحة الشيوخ تناقش أزمة الزيادة السكانية .. اليوم

بحضور وزيرة التضامن

تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة المشتركة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وكشف الدكتور محمد جزر، أن اللجنة عقدت أكثر من 17 اجتماعًا واستطلعت كافة الآراء، ومن المقرر أن تستضيف اللجنة اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي، مردفا: نضع الملاحظات الأخيرة للدراسة والتي ستضع تصورا شاملا، وقابلًا للتطبيق للمشكلة السكانية في مصر.

وعقدت اللجنة اجتماعها، أمس الاثنين ، بحضور القمص بيشوي شارل، سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية لمناقشة أزمة الزيادة السكانية.