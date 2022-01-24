عزة بلبع ناعية الابنة الصغرى لأحمد فؤاد نجم: "قلبي موجوع على بنتي"

نعت الفنانة عزة بلبع، الابنة الصغرى لزوجها السابق الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم.

وقالت عزة بلبع في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: "قلبي موجوع على بنتي وحبيبتي الغالية، زينب أحمد فؤاد نجم، ألف رحمة ونور على روحك الطاهرة".

أزمة قلبية

وكانت زينب ابنة الشاعر الكبير الراحل، أحمد فؤاد نجم قد توفيت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عمر ناهز ٣٠ عاما.

والفتاة الشابة الراحلة من مواليد مايو ١٩٩٢، وهي الابنة الصغرى للفاجومي من زوجته أميمة.

ويأتي ذلك قبل ٢٤ ساعة فقط على إعلان نتائج جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، والتي من المقرر عقد احتفالية إعلان جوائزها بالجامعة الأمريكية غدا الثلاثاء.