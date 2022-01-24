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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا في الكويت 2 فبراير

صدى البلد

تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بالكويت ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير، في 2 فبراير المقبل.

، وتسافر شيرين مطلع الاسبوع المقبل للكويت لبدء البروفات ، حيث ستغنى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة.

وحشتوني.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

 

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت شيرين من خلال الصورة: "ازيكم وحشتوني".

حلّت الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

في أول ظهور بعد الطلاق.. شيرين: حب الجمهور وقفني علي رجلي

قالت  شيرين عبد الوهاب: "أنا عارف قيمة نفسي وأنا عاوزة أقول إن إحنا الستات أقوى، وأنا متصالحة أوي مع نفسي والفترة دي حابة نفسي أوي وحب الجمهور وقفني علي رجلي".

وعن حلاقة شعرها، قالت  شيرين عبد الوهاب: "حاسة براحة أوي وبغسل شعري 8 مرات في كل حماية أحساس حلو أوي أو مرة أجربة".

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لـ  شيرين عبد الوهاب، بعد ما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

وكثرت الأقاويل والإشاعات مؤخراً حول علاقة طليقها الفنان حسام حبيب بتلك الإطلالة، حيث تردد أنه هو ‏من حلق لها شعرها، ولكن نفت شيرين تلك الادعاءات.

شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بالكويت 2 فبراير المقبل ظهور بعد الطلاق حسام حبيب

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