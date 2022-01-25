كرم جبر: أبناء شهداء الشرطة يرغبون في استكمال مسيرة آبائهم الأبطال..فيديو

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، بوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 70 الموافق 25 يناير من كل عام .

وقال كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لفت نظري في احتفالية الداخلية بمناسبة عيد الشرطة رسائل وحديث أبناء الشهداء ".



وتابع كرم جبر :" ده مشهد إنساني والشهداء ابطال وابناء الشهداء تحدثوا وهم في حالة من الشموخ والكبرياء والعزة وجميعهم يرغبون في استكمال مسيرة ابائهم الشهداء ".



وأكمل كرم جبر :"الضباط الشهداء مصريين لماذا يقتلهم الإرهابيين، والإرهابيين جبناء لم يطلقوا رصاصة واحد وفي صدر العدو الحقيقي لكنهم يستهدفون من يحمي الوطن والارض ".