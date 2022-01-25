لقاء يجمع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي وسفراء السعودية والإمارات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن لقاء يجمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع سفراء السعودية والإمارات في الولايات المتحدة لمناقشة هجمات الحوثيين.

وأدانت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، الهجوم الصاروخي الأخير على الإمارات العربية المتحدة من قبل ميليشيا الحوت الإرهابية، وجددت التأكيد على سياسة تعزيز دفاعات الإمارات والسعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية، إن هجمات ميليشيا الحوثي على الإمارات تمثل تصعيدا مقلقا للعنف.

وأوضح المتحدث باسم الخارجي الأمريكية، أن السعودية نجحت في منع 90% من هجمات مليشيا الحوثي.

وأكد برايس أن مسألة إدراج مليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب قيد البحث.

إلي ذلك، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، عن اعتراض منظومة باتريوت بقاعدة الظفرة بـ أبوظبي صاروخين بالستيين فجر أمس.

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية في الظفرة دخلت حالة تأهب قصوى خلال الهجوم واستخدمت الملاجئ.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن "القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية واجهت، بالقرب من أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهديدين بصاروخين داخليين مع عدة صواريخ باتريوت اعتراضية متزامنة مع جهود القوات المسلحة الإماراتية في الساعات الأولى من صباح 24 يناير 2022".

