من برج القاهرة.. سفير الصين: نعتز بتضامن مصر معنا لإنجاح أولمبياد بكين 2022

أعرب السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانج، عن سعادته لحضور مراسم حفل "إضاءة برج القاهرة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022".

وقال ليتشيانج في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية التي اقيمت مساء الاثنين حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء، “في البداية ونيابة عن سفارة الصين لدى مصر، أود أن أعرب عن خالص شكري لرئيس مجلس إدارة برج القاهرة، للسيد طارق نور الدين، ومجلس إدارة برج القاهرة على تمنياتهم الطيبة والاستعدادات الدقيقة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين”.



وأضاف السفير الصيني في القاهرة، قائلا “منذ نجاح دورة الألعاب الأولمبية أول مرة، أصبح تقديم دورة ألعاب أولمبية بسيطة وآمنة ورائعة للعالم هدفًا ثابتًا للصين”.

وتابع لياو ليتشيانج أنه "للوفاء بالوعد الرسمي عملت الصين حكومة وشعب على تحقيق مبادئ "الأخضر ، المشاركة، الانفتاح، النزاهة" من خلال الإجراءات العملية والباسلة، وتم اتخاذ جميع الاستعدادات في الوقت الحالي وفي انتظار الزوار من جميع أنحاء العالم للتجمع في "مدينة الألعاب الأولمبية المزدوجة".



وأشار السفير ليتشيانج الى أن مصر تعد أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وعلى مدار 65 عامًا مضت، وقف شعبي البلدين إلى جانب بعضهما البعض، وساعد كل منهما الأخر، وعملا معًا لارساء قيم الروح الأولمبية الجديدة تحت شعار "معًا نحو المستقبل".

واستطرد “وبينما يسعى الشعب المصري أيضًا إلى تحقيق أحلامه الأولمبية ويخطط حاليًا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 ، ويعمل جاهداً لإشعال الشعلة الأولمبية في القارة الأفريقية لأول مرة، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية قبل شهر على الملأ ​​دعم الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ما يدل بشكل كامل على طابع الأسرة الأولمبية الدولية في التضامن والمساندة المتبادلة”.

وواصل السفير الصيني كلمته، قائلا: اليوم يوشك برج القاهرة على تقديم عرض ضوئي رائع للعالم، ما يعكس بشكل أكبر التمنيات الطيبة للشعب المصري لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، مؤكدا أهمية الحدث الكبيرة لعشاق الرياضة وداعمي السلام في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى الشعب الصيني يعتز بذلك أكثر من أي وقت مضى.

ولفت السفير لياو الى أنه بعد عشرة أيام، ستضاء شعلة أولمبياد بكين الشتوية بقرع طبول السنة القمرية الصينية الجديدة سنة النمر، وسيقفز عشاق الجليد والثلج من جميع أنحاء العالم على الجليد والثلج الصافي، ما سيظهر قوة العمل الشاق".

وفي ختام كلمته وجه السفير الصيني دعوة الى المصريين قائلا “أيها الأصدقاء.. دعونا نتكاتف ونهتم ونتابع ونبارك دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ونشارك في الحدث العظيم للألعاب الأولمبية” معربا عن شكره وتقديره للشعب المصري مثمنا علاقة الصداقة مع الشعب الصيني، وأمنياتهم الطيبة بنجاح دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في بكين.