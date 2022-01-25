عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخيرا عايدة فاقت.. صابرين تنشر فيديو جديدًا من مسلسل الحلم

صدى البلد

نشرت  الفنانة صابرين فيديو جديدًا لها من مسلسلها الجديد" الحلم "عبر صفحتها الرسمة علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صابرين في الفيديو وهي داخل المستشفى، معلقةً "أخيراً عايدة فاقت.. وطلبت من عماد إنه يسامحها.. وكمان طلبت منه".

ونال الفيديو إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجات أبرز التعليقات كالتالي:"المسلسل تحفة بجد "،"إيه الإبداع ده "، "بالتوفيق حقيقي".

وتحدثت الفنانة صابرين عن دورها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "دور جديد عليا وأول مرة أعمله .. وهو عبارة عن سيدة تبدو انها شريرة وقوية ولكن في الحقيقة هي عكس كده".

وأضافت صابرين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، يكون فيه حنية".

وتابعت الفنانة أن المسلسل يتناول معيشة الناس في العشوائيات وفي حي الأسمرات، والتطورات التي تحدث في المجتمع، معقبة: "بناء الإنسان قبل بناء الحجر .. والإنسان هو اللي بيصنع المعجزات".

وواصلت صابرين: "المسلسل بيتناول دراما حقيقية واقعية .. وكل الأماكن التي تم تصويرها في المسلسل هي أماكن حقيقية .. وروحنا أماكن كثيرة جداً .. وعيشنا المعاناة كاملة معاهم".

وكشفت الفنانة قائلة: "انا في اللوكيشن حالياً .. ولسة بنصور .. وماخلصناش تصوير المسلسل رغم ان اليوم هو العرض الأول له".

الفنانة صابرين اخبار الفنانين على السوشيال ميديا مسلسل الحلم صابرين الحلم

ترشيحاتنا

إسطنبول التركية تتعرض لشلل كامل بسبب موجة الثلوج.. فيديو

اليوم.. العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل بحضور أبطاله

يستمر16أسبوعا والامتحانات في يونيو ويوليو.. تفاصيل الخريطة الزمنية للتيرم الثاني بالجامعات

من ضاقت عليه الدنيا.. علي جمعة يوصيه بـ19 كلمة وسورة قصيرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-1-2022

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

في حضن أخرى.. كاميرات المباراة تفضح خيانة مشجع لحبيبته|صور

بسبب ابن عمها.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. ورد صادم منها

الشبح يثير ذعر العالم.. سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

فيديو

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ