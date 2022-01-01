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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

افتقدناها من زمان .. صابرين تكشف عن دورها في مسلسل "الحلم"|فيديو

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين

تحدثت الفنانة صابرين عن دورها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "دور جديد عليا وأول مرة أعمله .. وهو عبارة عن سيدة تبدو انها شريرة وقوية ولكن في الحقيقة هي عكس كده".

وأضافت صابرين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، يكون فيه حنية".

وتابعت الفنانة أن المسلسل يتناول معيشة الناس في العشوائيات وفي حي الأسمرات، والتطورات التي تحدث في المجتمع، معقبة: "بناء الإنسان قبل بناء الحجر .. والإنسان هو اللي بيصنع المعجزات".

وواصلت صابرين: "المسلسل بيتناول دراما حقيقية واقعية .. وكل الأماكن التي تم تصويرها في المسلسل هي أماكن حقيقية .. وروحنا أماكن كثيرة جداً .. وعيشنا المعاناة كاملة معاهم".

وكشفت الفنانة قائلة: "انا في اللوكيشن حالياً .. ولسة بنصور .. ومخلصناش تصوير المسلسل رغم ان اليوم هو العرض الأول له".

صابرين مسلسل الحلم برنامج الحياة اليوم فضائية الحياة حي الأسمرات

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