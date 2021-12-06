"صورة العام".. صابرين تنشر لقطة للرئيس السيسي عبر انستجرام

نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع واحدة من فتيات ذووى الهمم، معلقًة "صورة العام 2021".

وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي: "حقيقة"، "عندك حق" ، "دة جابر الخواطر "، "المصريين كلهم بيحبوا "، "ربنا يراضيه".

يذكر أن الفنانة صابرين علقت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام"، علي صور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطفال ذوي الهمم باحتفالية “قادرون باختلاف”.

وكتبت صابرين، تعليقا على الصور: “روح ياشيخ ربنا يجبر بخاطرك ويجعل ابتسامتك هي سر المفتاح الذي لا يعلمه الا الله ‎#تحيا_مصر #عبدالفتاح_السيسي #عزيز_مصر”.