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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه الجيزة تنظم ندوات توعوية بقرى حياة كريمة

صدى البلد

نظم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عدداً من الندوات التوعوية بمركزي الصف وأطفيح ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية توعية المواطنين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضرورة المحافظة عليها.

وأشار بدوي، أنه تم تنفيذ ندوة توعوية بقصر ثقافة الصف، تناولت التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وشهدت كنيسة دير الرسل بأطفيح، ندوة توعوية تهدف إلي توصيل رسائل التوعية لرواد الكنيسة بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة المحافظة عليها، وعمل ورشة لتعليم السباكة  الخفيفة تهدف إلي التوعية بأهمية كل نقطة مياه وخطورة إهدار المياه.

فيما شملت أوجه التعاون مع إدارة الأوقاف بمركز الصف، اجتماعا، تناول أهمية تعريف المواطنين بالجهود التي تبذلها الدولة في تحسين حياة المواطن بالريف المصري وأهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وتعرض اللقاء أيضاً إلي إلقاء الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتجنب السلوكيات السلبية التي يمارسها البعض في التعامل مع المياه والصرف الصحي.

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