نفسي اشتغل مع يحيى الفخراني.. محمد على زرق يتحدث عن أعماله الفنية

حل الفنان محمد علي رزق، ضيفا ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث "علي رزق" عن كواليس أعماله الفنية الأخيرة.



وقال عن دوره في مسلسل نصيبي وقسمتك: " مشاركتي في مسلسل نصيبي وقسمتك كان مختلف عن دوري في مسلسل "طعم الدنيا"، مسترسلا: "عمرو محمود ياسين مؤلف فاهم بيعمل إيه وحبيت التعامل معاه جدا".



وفيما يخص تعاونه مع الفنانة "مي عز الدين"، أوضح : " دي قمر وبحب اشتغل معاها وهي صديقتي وأختي"، متابعا: "علاقتنا مستمرة خارج مجال الشغل ودايما بسمع نصائحها ".

وأكمل:" نفسي اشتغل مع يحيى الفخراني.. أنا اشتغلت مع الفنان عادل إمام ومع محمود عبد العزيز وناقصني بس الفنان يحيى الفخراني".





وعن آخر أعماله الفنية، لفت إلى أنه مشارك في فيلم “معالي ماما”، والفيلم يضم كوكبة من الفنانين مثل “بشرى”، متابعا:" الفيلم هيكون كوميدي".