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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية في إدارة ترامب يستعد لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

دونالد ترامب ومايك
دونالد ترامب ومايك بومبيو

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، "يعمل على ترقية علامته ‏التجارية الشخصية والسياسية، قبل محاولة محتملة للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة".‏

وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي أنه في الفترة بين مارس ويونيو 2021، أنفقت لجنة العمل السياسي التابعة لبومبيو 30 ألف دولار على التدريب الإعلامي.

وبحسب الموقع، فإن لجنة العمل السياسي الخاصة ببومبيو سددت المدفوعات لشركة يديرها بريت أودونيل، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومستشار وزير الخارجية السابق.

وأفاد التقرير أن الإنفاق يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها بومبيو للعلامة التجارية، وسط تكهنات بأنه يستعد للترشح للرئاسة.

يشار إلى أنه في أبريل 2021 انضم وزير خارجية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كمذيع مساهم في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كما أنه فقد الكثير من وزنه وخسر 41 كيلو جراما خلال 6 أشهر فقط.

وكان مايك بومبيو نفى في السابق إن كانت لديه أي تطلعات سياسية لعام 2024.

وقال في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "الحقيقة هي أنني أستعد حقا لانتخابات عام 2044، وآمل أن أكون موجودا في عام 2054"، مشيرا إلى الوقت الذي يريد أن يقضيه مع أسرته بعد خروجه من منصبه كوزير لخارجية ترامب.

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