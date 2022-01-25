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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: 4 محاور نشارك من خلالها بالمشروع القومي لمحو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

‎تحرص جامعة حلوان، على المشاركة المجتمعية الفعالة في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري وانطلاقا من الهدف القومي للقضاء على الأمية وفقا لرؤية مصر 2030 .

‎وتتمثل جهود جامعة حلوان للمشاركة بمشروع محو الأمية  خلال المحاور الآتية :

‎- عقد المزيد من الندوات التوعوية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة ) وبالمناطق المحيطة بالجامعة بهدف ترغيبهم للالتحاق بفصول محو الأمية وتشخيص احتياجاتهم  التدريبية .


‎- زيادة عدد الندوات التوعوية للطلاب والطالبات بالكليات المشاركة بالمشروع للتوعية بأهداف المشروع وأهميته وآليات وخطوات الالتحاق به .


‎-  تكثيف عدد البرامج والورش التدريبية بمساراتها المختلفة الحضورية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بالإضافة إلى برامج التدريب عن بعد عبر منصات التدريب الإلكتروني لتأهيل الطلاب والطالبات للتدريس بفصول محو الأمية واكسابهم مهارات ومقومات تعليم وتعلم الدارسين الكبار .


‎- توجيه الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتعاقد على أكبر عدد من فصول محو الأمية بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا للإجراءات والخطوات المعمول بها في هذا الشأن .

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وتسعى جامعة حلوان إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المشروع القومي لمحو الأمية لتحرير أكبر عدد من المواطنين من الأمية خلال عام 2022 تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا. 

المشروعات القومية جامعة حلوان المبادرة الرئاسية تعليم الكبار الأمية مشروع محو الامية المشاركة المجتمعية الهيئة العامة لتعليم الكبار

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