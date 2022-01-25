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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين الأطباء والهيئة العامة للمستشفيات.. التعليم والتدريب من أولويات النقابة

نقابة الأطباء - أرشيفية
نقابة الأطباء - أرشيفية

وقعت نقابة الأطباء بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك للارتقاء  بمستوى التعليم والتدريب المهني للأطباء.

وقام بتوقيع البروتوكول عن نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وعن هيئة المستشفيات التعليمية الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وحضر توقيع البروتوكول بمقر نقابة الأطباء كل من الدكتور أسامة محمود عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التعليم الطبي، الدكتورة رانية العيسوي وكيل النقابة، والدكتورة أيمن سالم أمين عام النقابة، والدكتور جمال عميرة، و الدكتور خالد أمين، والدكتور إبراهيم الزيات أعضاء مجلس النقابة، كما حضر عن هيئة المستشفيات التعليمية الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد هيبة مدير مركز تدريب الأمانة الفنية بهيئة المستشفيات التعليمية.

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أهمية التدريب للأطباء

أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أن التدريب والتعليم الطبي هو الأمر الأهم في منظومة الأطباء، وهو ما تسعى النقابة إلى تطبيقه وتحقيقه بالصورة المثلي، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة في التعليم والتدريب الطبي يجب العمل على تداركها.

وأضاف نقيب الأطباء، أن التعاون بين النقابة وهيئة المستشفيات التعليمية هو خطوة مهمة للوصول إلى المأمول في هذا الشأن.

وأكد خيري أن بروتوكول التعاون بين النقابة وهيئة المستشفيات التعليمية سيكون حيز التنفيذ في أسرع وقت. 

من جانبه أكد الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها الهيئة مع نقابة الأطباء بشكل ممنهج و مؤسسي.

الذراع التعليمية لوزارة الصحة

وأضاف أن هيئة المستشفيات التعليمية تهدف أن تكون الذراع التعليمي لـ نقابة الأطباء على غرار كونها الذراع التعليمي لوزارة الصحة، وذلك من خلال مساهمتها لنقابة الأطباء في رفع المستوى العلمي والاكلينيكي للأطباء والمهنة بشكل عام، خاصة أن التدريب المهني أصبح هو الأساس في الممارسة ومنح المزايا الاكلينيكية للأطباء في جميع محافظات مصر وليس القاهرة فقط. 

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة محمود، مقرر لجنة التعليم الطبي بنقابة الأطباء، أن النقابة من خلال لجنة التعليم الطبي تسعى للتواصل مع جميع الجهات والهيئات العلمية المعتمدة لخلق مسار مهني وعلمي لتدريب الأطباء، مضيفا أن النقابة تضع كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

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مكافحة الجمعيات والمراكز الغير متخصصة

وأشار الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة حرصت على توقيع بروتوكول التعاون مع هيئة المستشفيات التعليمية في إطار سعي نقابة الأطباء لمكافحة الجمعيات والمراكز الغير متخصصة ومجهولة الهوية والتي تسعى من أجل المال وليس الارتقاء بمهنة الطب.

وأكد أنه يجب توجيه الأطباء وأعضاء المهن الطبية للابتعاد عن هذه الأماكن و اللجوء فقط للجهات والمؤسسات المعتمدة والمتخصصة في التدريب والتعليم الطبي.

نقابة الأطباء الأطباء المعاهد التعليمية هيئة المستشفيات التعليمية وزارة الصحة

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