طريق مصر .. صاروخ حكيمي يصعد بالمغرب إلى ربع نهائي كأس الأمم على حساب مالاوي

تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية عقب التغلب على نظيره مالاوي بهدفين لواحد ، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات دور الـ16 من البطولة المقامة بالكاميرن 2021.

واستطاع جابادينو مانجو تسجيل الهدف الأول لمالاوي بعد تسديدة صاروخية بالقرب من خط وسط الملعب بقليل مستغلاً التقدم الخاطئ للحارس ياسين بونو من مرماه لتسكن شباك الأخير.

وجاء هدف التعادل للمغرب بعد عرضية من اللاعب سليم أملاح ليقابلها يوسف النصيري برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وتهز شباك حارس مالاوي.

وسجل الهدف أشرف حكيمي فى الدقيقة 70 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من الضربة الحرة المبائرة التى احتسبها الحكم لصالح المنتخب المغربي ليمنح أسود الأطلسي التقدم الأول خلال أحداث المباراة.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

وفي الوقت ذاته تأهل مالاوي كأحد أفضل ثوالث المجموعات، بعد حصده 4 نقاط بالمجموعة الثانية.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة الليلة، المتأهل من موقعة مصر وكوت ديفوار غدًا، بالدور ربع النهائي لبطولة الكان.