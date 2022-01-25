أهالي روضة السيدة: نشكر الرئيس.. إحنا في حالة أفضل بكتير

مفروشة بالكامل..

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج “التاسعة” على “الأولى الفضائية”، حوارا مع مجموعة من المواطنين بعد انتقالهم إلى وحدات سكنية جديدة في منطقة روضة السيدة بعد تطوير المنطقة والقضاء على العشوائيات بها.

وقال محمد عيد رئيس جهاز روضة السيدة: "مشروع روضة السيدة من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مساحة 7.5 فدان بـ 16 عمارة و816 وحدة سكنية، وتم البدء في تسكين أهالي المنطقة في يونيو 2019 ".

وأضاف محمد عيد: "تم تسكين الأهالي، وجميع الوحدات السكنية مفروشة بالكامل وتم توفير كافة الأجهزة الكهربائية والأثاث".

من جانبه وجه محمد صاحب وحدة سكنية في روضة السيدة، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير منطقة روضة السيدة، قائلا: "إحنا في حالة أفضل بكثير وربنا يبارك لنا في كل من يهتم بنا".

وقالت إحدى السيدات: "الوحدات السكنية أفضل وأحسن بكتير وما نشهده حاليا يعتبر نقلة حضارية كبيرة ونشكر كافة المسئولين على اهتمامهم بينا وتحقيق هذا التطوير".

