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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منورة حياتنا.. وفاء عامر تهنئ والدتها بعيد ميلادها

وفاء عامر ووالدتها
وفاء عامر ووالدتها

حرصت الفنانة وفاء عامر، علي الاحتفال بعيد ميلاد والدتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت وفاء عامر صورة لها برفقة والدتها و علقت قائلة : كل سنة و أنتي منورة حياتنا يا أمي

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يذكر أن كشفت الفنانة وفاء عامر  ، عن امتلاكها ولد واحد عمره 19 سنة  يدعى “ عمر ” وحصل على مجموع عال بالثانوية العامة وكانت ترغب وقتئذ بدخوله كلية الطب ولكنه رغب بالالتحاق بكلية الإعلام معقبة " كنت عايزة أبقى أم الدكتور ولكن لما قدم في إعلام أنا تركت ليه حرية الموضوع  ده".

ولفتت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة  والمذاع عبر فضائية dmc ،  إلى أنها تفاجأت ان عميدة كلية الإعلام أخبرتها بأن ابنها من أوائل الكلية ، ونصحت الأهالي بالاستجابة لرغبات الأبناء معقبة " لو سيبنا أولادنا يعملوا اللي عايزينه تحت عنينا أكيد هينجحوا " .

وأشارت وفاء عامر ، إلى أن قامت بتربيته منذ طفولته بأساليب التفاهم وتبادل الأحاديث والبعد عن الخصام مؤكدة " بخاف عليه و كنت بنزل لسنه ونتجمع على الأكل سوا ونتخانق ونتصالح فى نفس اللحظة وكنت سيباله مساحة من الحرية يكون فيها تحت عيني " .

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