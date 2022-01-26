محمد سمير يكشف كواليس اقترابه من الأهلي بطلب من موسيماني

أكد محمد سمير لاعب المقاولون العرب أن بعض أصدقائه فى الأهلى أبلغوه أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مهتم بضمه في الفترة المقبلة.

وقال سمير فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: لم يكن هناك اتصال مباشر ولكن لي أصدقاء داخل النادي أبلغوني برغبة موسيماني في ضمي.

وأضاف: لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن ولم يتحدث الأهلي مع المقاولون العرب حتى الآن وقد تحدثت مع محمد عادل المشرف العام على كرة القدم وأبلغني أنه لا يوجد شيء رسمي.

واختتم: أنه لن تكون هناك أي مشاكل في ضمي للأهلي إذا ما تحولت الأمور للشكل الرسمي وبالتأكيد هو ما ينطبق على المقاولون العرب فقد أعطيت لهم الكثير وأرغب في اختتام حياتي داخل الأهلي.