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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر دفعت الثمن غاليا ليحيا الوطن في أمن واستقرار

عيد الشرطة
عيد الشرطة

قالت النائبة سهام مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، ووالدة الشهيد الرائد كريم وجيه سيف الدين، الذي استشهد أثناء مشاركته في إحدى المأموريات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، أن عيد الشرطة ذكرى لمن دافع عن الوطن بشجاعة وشرف ورجولة وتضحية، وذكرى لمن استشهد في سبيل كرامته وتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء وطنه.

 

وأضافت مصطفى، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: فرحتي بابني الشهيد الرائد كريم وجيه، لا تضاهيها فرحة، فخورة بعطائه وإخلاصه لوطنه، قدّم أغلى ما يملك روحه من أجل وطنه، ومصر تفخر وتخلد أبنائها الذين دافعوا بشجاعة وبسالة وضحوا من أجلها.

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وأكملت والدة الشهيد الرائد كريم وجيه، أن مصر دفعت ثمنا كبيرا من أرواح ودماء أبنائها من أبطال الجيش والشرطة، وهذا الثمن لم يذهب هدرا، وبذل من أجل أن يعيش 100 مليون مواطن مصرى بكرامة وحياة كريمة ومستقبل واعد.

 

ونوهت نائبة البرلمان، إلى أن عيد الشرطة الـ 70 يطل علينا هذا العام، ومصر تتمتع بأعلى معايير الأمن والأمان والاستقرار، وقطعت شوطًا كبيرًا في البناء والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة لشعبها، و أصبحنا قاب قوسين من الجمهورية الجديدة.

سهام مصطفى كمال مجلس النواب كريم وجيه سيف الدين عيد الشرطة الجيش

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