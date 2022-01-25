أسباب الاحتفال بعيد الشرطة فى 25 يناير من كل عام..داليا أيمن توضح

قدمت الإعلامية "داليا أيمن" التحية لقوات الشرطة المصرية، بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: " كل سنة واحنا كلنا طيبين..كل سنة وعيون مصر الساهرة بخير وأمان".



وكشفت "داليا أيمن" خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” عن سبب الاحتفال بعيد الشرطة في يوم 25 يناير، قائلة:" الاحتفال يعود إلى يوم 25 يناير عام 1952، عندما حاصر الإنجليز مبنى محافظة الإسماعيلية، وحينها طالب القائد الإنجليزي الشرطة المصرية بالرحيل".



واسترسلت:" حينها أجاب عليه الملازم الاول مصطفى رفعت، وطالبه بالرحيل من مبنى المحافظة، وعليه حدثت المواجهة بين القوات المصرية والإنجليزية".



وأكملت:" بالرغم من ضعف إمكانيات القوات المصرية إلا أنهم لم يستسلموا و حاربوا ببسالة حتى سقط منهم 80 شهيدا، وبعدها طالب القائد الإنجليزي جنوده بالتوقف وتقديم التحية لشجعان مصر".



