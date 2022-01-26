برغم سوء الأحوال الجوية .. عمومية هندسة التعدين والبترول والفلزات تشهد حضورا كثيفا

عقدت شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس صبري الشرقاوي، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 جمعيتها العمومية العادية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.

في كلمته الافتتاحية، قدّم المهندس صبري الشرقاوي، الشكر للحاضرين الذين تحملوا سوء الأحوال الجوية للمشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية للشعبة، معبرًا عن سعادته بكثافة الحضور، والذى لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن مجلس شعبة التعدين والبترول والفلزات يحاول قدر المستطاع حل مشكلات مهندسي الشعبة.

واستعرض "الشرقاوى" بعضًا من المجهودات التي قامت بها النقابة العامة خلال الفترة السابقة، والتي شهدت زيادة معاشات النقابة مرتين، حيث تم رفع المعاش من 700 جنيه إلى 800 جنيه فى المرة الأولى، وأخيرًا تم زيادة 20% ليرتفع المعاش إلى 960 جنيهًا، موضحًا أيضًا أن النقابة قامت بعمل عدة مشروعات للإسكان، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المهندسين على شرائها، كونها بأسعار تقل عن أسعار السوق بكثير.

وأشاد رئيس شعبة التعدين والبترول والفلزات بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها النقابة فى موضوع التعليم الهندسي، والتي أسفرت عن إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وكذلك قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.

وكشف "الشرقاوي" أن الشعبة تسعى لتجهيز معمل دائم لعقد ورش عمل لتأهيل المهندسين حديثي التخرج لاحتياجات سوق العمل.

من جانبه استعرض المهندس أحمد عرفة حسين، أمين مساعد الشعبة، مهام الشعبة، والتي يأتي على رأسها تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة، والنظر فى شئون المهنة ورفع مستواها، ومحاولة إيجاد وسائل لرفع كفاءة المهندسين لتلبية احتياجات سوق العمل، ومحاولة تطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع الجامعات، وكذا إيجاد فرص واعدة فى مجالات مختلفة لإشراك المهندسين فى سوق العمل.

وبدوره استعرض المهندس محمد صلاح السيد، عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو مجلس الشعبة، إنجازات الشعبة خلال عام 2021، موضحًا أنه تم عمل قاعدة بيانات بأسماء وعناوين وأرقام تليفونات وفاكسات جميع الشركات العاملة في مجال البترول بالوطن العربي.

وأشار "السيد" إلى أنه في ضوء قيام الشعبة بدورها لتدريب وتأهيل شباب المهندسين وتوفير فرص عمل، تم التواصل مع الأكاديميين بقسم هندسة البترول والتعدين بجامعة القاهرة، لتقديم اقتراحات لحل مشكلة التوظيف الخاصة بمهندسي الشعبة بالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين، كما تم تنظيم الدورة التدريبية للبرنامج التأهيلي للغاز والزيت لمهندسي البترول( Oil and Gas Preparation Program(OGPP لتأهيل الخريجين الجدد من شعبة التعدين والبترول والفلزات، لاحتياجات سوق العمل مع منحهم شهادات معتمدة من النقابة.

موضحًا أنه تم مخاطبة الأمين العام للنقابة لتخصيص قاعة بمقر النقابة العامة للمهندسين لتجهيزها كمعمل دائم لشعبة التعدين والبترول والفلزات لعقد ورش عمل لتأهيل السادة المهندسين حديثي التخرج لاحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن الشعبة قامت بعمل دراسة لتحديث المناهج الدراسية بالجامعات والكليات لتتواكب مع متطلبات العصر الحديث لتهيئة المهندسين الخريجين الجدد لسوق العمل ومتطلبات البرامج التكنولوجية الحديثة.

وكشف "السيد" أن الشعبة قامت بعمل دراسة مقترحة لتأهيل مهندسي شعبة التعدين والبترول والفلزات للعمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS نظرًا للتطور العالمي واتجاه الدولة المصرية، لمواكبة التكنولوجيا المعاصرة، حيث إن جميع الهيئات الحكومية قامت بتطبيق النظام العالمي لوضع القرار بأقل تكلفة وأقل جهد وأقل وقت، وهو (مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS).

وعن الزيارات الخارجية التي قامت بها الشعبة للجهات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى المهندس والمساعدة في توعيتهم، واطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وفتح مجالات للتدريب والتوظيف، أشار "السيد" أن الشعبة قامت بعمل زيارة لكلية الطاقة بالجامعة البريطانية، تخلل الزيارة تقديم محاضرة عن تاريخ البترول في مصر وعن نقابة المهندسين منذ نشأتها حتى اليوم والخدمات التي تقدمها لأعضائها ودورها المهني والقومي، كونها الدرع الواقي لأعضائها وللمهنة، وإحدى المنظمات الرائدة والداعمة للخطط التنموية، حيث إنها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، موضحًا أنه تم عقد مناقشة مفتوحة مثمرة مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن مستقبل البترول في مصر وعن دور النقابة في رفع شأن المهندس والمهنة.

وأضاف "السيد" أن وفدًا من مجلس الشعبة قام بزيارة موقع حقول "أبو رديس" التابع لشركة بترول بلاعيم، والذي يعد واحدًا من أقدم الحقول في مصر.. ويضم أول حقل بترول بحري بمنطقة الشرق الأوسط، وهو حقل بلاعيم البحري والذي بدأ الإنتاج من عام 1962، موضحًا أن الهدف من الزيارة الاطلاع على الأنشطة الفعلية التي تقوم بها شركات البترول ومد جسور التواصل والتعاون بين نقابة المهندسين، ممثلة في شعبة بترول وتعدين وبين القطاعات الصناعية والتعليمية العاملة في مجال البترول والتعدين.

وذلك بهدف زيادة التواصل بين المهندسين العاملين بالمواقع المختلفة وبين نقابتهم والوقوف على تطلعاتهم وآمالهم ومشكلاتهم ووضع آليات لاستغلال الطاقات الجبّارة للمهندسين وتحديد أهم مشكلاتهم ووضع آلية لحل تلك المشكلات كممثلين لجموع مهندسي شعبة بترول وتعدين.

وشملت عددًا من الجولات الميدانية بمواقع الشركة المختلفة وعقد مجموعة من اللقاءات مع السادة مهندسي البترول والتعدين بالشركة، حيث تم زيارة موقع محطة المعالجة الرئيسي بمنطقة بلاعيم، ومواقع محطات حقن المياه، وكذا زيارة موقع آبار منطقة سدرى، وموقع البئر سدرى 360، وزيارة الجزيرة الصناعية التي تم إنشاؤها في 2004 لحفر الآبار البحرية من المنطقة البرية، بالإضافة إلى زيارة موقع المحطة سدرى 2020، وهى المحطة التي تم إنشاؤها بالكامل من خلال موارد شركة "بترو بل" الفنية، والتي تثبت قدرة المهندس المصري على إنجاز أهم الأعمال إذا توافرت الإرادة الكافية.

وأوضح " السيد" أنه خلال الزيارة تم عقد اجتماع مع مهندسي الحفر والإنتاج ومهندسي البترول بالمواقع، وتم الاستماع إلى مطالبهم وتوضيح وجهة نظر النقابة في تلك النقاط.

وفى ختام كلمته، أوضح "السيد" أن الشعبة عقدت بالتنسيق مع نقابة القاهرة الفرعية، مؤتمرًا عن إستراتيجية البترول والغاز في الحاضر والمستقبل، وقام بإلقاء الندوة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقد شهدت فعاليات الجمعية العمومية لشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، توزيع شهادات اجتياز برنامج الدورة التدريبية ( Oil and Gas Preparation Program(OGPP، حيث قام المهندس صبرى الشرقاوى، يشاركه كل من المهندس محمد فوزى محجوب، وكيل الشعبة، والمهندس أحمد عرفة حسين، أمين مساعد الشعبة والمهندس محمد صلاح السيد، والمهندس سمير إبراهيم زايد، عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو مجلس الشعبة، والمهندس حمدى نور، عضو مجلس الشعبة، بتسليم شهادات اجتيار الدورة على المهندسين، وكذا شهادات تقدير لمحاضري الدورة، تقديرًا لدورهم التطوعى.

وفى هذا الإطار، قدّم المهندس محمد فوزى محجوب، الشكر لكل المحاضرين الذين شاركوا تطوعًا لنقل الخبرات لزملائهم حديثى التخرج، لتأهيلهم لسوق العمل، ومثمنًا من دورهم الكبير لإتمام البرنامج التدريبى على أكمل وجه.

وعبّر "محجوب" عن أمله فى المردود الإيجابي لتلك البرامج التدريبية لتطوير مهارات المهندسين حديثى التخرج، لتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا على أن مجلس الشعبة سيعمل جاهدًا على السير فى نفس المسار لإطلاع المهندسين على أحدث ما توصل إليه العلم فى المجال.

وفى ختام الجمعية العمومية، تم فتح باب النقاش والاستفسارات، والتى شهدت أجواء أُسرية بين أعضاء مجلس الشعبة وأعضاء الجمعية العمومية، رد خلالها رئيس وأعضاء الشعبة على جميع تساؤلات الحاضرين ومقترحاتهم، أشار خلالها المهندس سمير إبراهيم زايد، إلى أن مجلس الشعبة حقق جزءًا بسيطًا من أهدافه، ويسعى جاهدًا لتحقيق كافة أهداف الشعبة والمهندسين، قائلًا: "بدأنا التحرك من وضع الثبات، ولكن بدأنا التحرك وسنستكمل المسيرة بكل قوة نحو مستقبل أفضل".

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