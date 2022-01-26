أبرز أعراضه تغير الصوت.. إيرين سعيد: أعراض أوميكرون أخف من المتحورات السابقة

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن زيادة اعداد الإصابات بكورونا في تزايد مستمر وذلك على مستوى العالم وليس مصر فقط.

ونوهت "سعيد" خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى قوة الاجراءات التي لجأت لها بعض الدول من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مثل عمل قانون يلزم المواطن بأخذ اللقاح اجباريا.



وأضافت “سعيد”، أن ما اتخذته الصحة بشأن التنبيه علي جميع مستشفيات القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين، هو أمر طبيعي تم العمل به أثناء انتشار الموجة الاولى من الفيروس .

وتابعت النائبة إيرين أن قرار وزارة الصحة من شأنه العمل على زيادة القدرة السريرية والاستيعابية لمرضى كورونا، حيث التركيز وتوجيه الخدمة الصحية لمريض كورونا، مطالبة وزارة الصحة والحكومة واللجنة العليا لإدارة ازمة فيروس كورونا بأخذ قرارات أكثر حسما تساعد في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأشارت عضو اللجنة الصحية النائبة إيرين سعيد، إلى أن فيروس كورونا لم يعد مخيفا كما كان سابقا، منوهة إلى الاهمال الكبير الذي أصاب الشارع المصري والتهاون في أخذ الاجراءات الاحترازية والاستسهال في القيام بعمل التحاليل والمسحات.

وتابعت ان الاهمال ايضا أصبح في اتخاذ القرارت على مخالفي القواعد الاحترازية، ابسطها عدم تطبيق الغرامات الفورية بسبب عدم ارتداء الكمامة، مطالبة الحكومة أيضا بضرورة مصارحة الشعب بكافة المعلومات الحقيقية وعدم ترك أي فرصة لمروجي الشائعات بشأن هذا الأمر.

وعن اعراض المتحور أوميكرون، قالت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اهم سماته تغير الصوت، بالإضافة إلى احتقان الانف والزور، لافتة إلى أن الاعراض لهذا المتحور اوميكرون أخف من المتحورات السابقة وهو ما يعد سببا في عدم اللجوء للمستشفيات من قبل المواطنين حال الإصابة به.