أول علاج بالفم.. وزارة الصحة تعتمد مولنوبيرافير المضاد لفيروس كورونا |فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم لأول مرة اعتماد دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا، موضحًا أن هذا الدواء هو مولنوبيرافير، وسيكون لعلاج مرضى كورونا فى المستشفيات فقط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هذا الدواء يعطى للمريض فى بداية الإصابة، وتحديدًا فى أول 5 أو 7 أيام، وهذا الدواء يقلل الأعراض ويقلل من الدخول لـ المستشفيات.

ولفت إلى أن هذا الدواء يعطى للمصاب، وليس للوقاية، ويكون للفئات الأكثر عرضة، ولكبار السن و أصحاب الأمراض.

وأكد أن هذا الدواء لا يتعارض مع لقاحات كورونا، موضحا أن هذا الدواء حصل على موافقة طارئة، ولن يكون متوفرا فى الصيداليات، ولكن من يتم الكشف عليه يتم الحصول عليه من المستشفيات..

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