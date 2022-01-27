عماد متعب: قدمنا أداء مميزا أمام كوت ديفوار ومصر مرشحة للفوز بالبطولة

هنأ عماد متعب لاعب منتخب مصر السابق ونائب رئيس رابطة الأندية، منتخب مصر ويتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار.



وقال عماد متعب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" شاهدنا افضل مباراة مع منتخب مصر وأفضل مباراة فنيا وتكتيكيا ".



وتابع عماد متعب :" منتخب مصر يستحق تحقيق الفوز على كوت ديفوار"، مضيفا:" منتخب مصر مرشح للفوز ببطولة امم أفريقيا ".

وأكمل عماد متعب :" سوء أداء منتخب مصر في بداية البطولة كان يؤثر على المنتخب والبعض توقع أن منتخب مصر بعيد عن المنافسة لكن مصر حققت الفوز على منتخب كبير مثل كوت ديفوار في دور الـ 16 ".

ولفت عماد متعب :" لاعبو منتخب مصر مميزين وتحقيق المكسب على كوت ديفوار يزيد من ثقة اللاعبين في انفسهم ومصر قدمت أداءا جيدا".