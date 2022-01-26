عضو اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب وعدوا وأوفوا.. وأهدي الفوز لـ أكرم توفيق

أكد محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لاعبي منتخب مصر تعاهدوا على التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتجاوز منتخب مصر نظيره كوت ديفوار بعد مباراة ماراثونية انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وحسمتها ركلات الترجيح (5-4) ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، اليوم الأربعاء على ستاد جابوما.

وقال مشهور خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" لبرنامج "الطريق إلى المونديال": "اللاعبون من بعد مباراة نيجيريا مباشرة تعاهدوا على المكسب وحققوا الفوز على غينيا والسودان وكوت ديفوار، وتعهدوا للشعب المصري أنهم سيحققوا اللقب".

وتابع: "أبارك لشعب مصر وأشكر اللاعبين، خلال السبعة أيام الماضية أكدوا أنهم سيتخطوا هذه المباراة، ووعدوا أنهم سيحققوا الكأس".



وواصل: "أهدي هذا المكسب لـ أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وللشعب المصري، جيل عظيم سيحقق لمصر طموحاتها".

وأتم: اشكر الجهاز الفني الذي أعد اللاعبين جيدًا وأعطاهم الثقة في أنفسهم، منذ أول دقيقة في المباراة تشعر أن مصر هي المتحكمة في اللقاء".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع المغرب يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ8 من بطولة الأمم الإفريقية.