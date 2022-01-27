حجازي متقال: الغناء الصعيدي تحديدا خارج مصر بيكون في تفاعل من الجمهور

كشف المطرب الكبير حجازي متقال، عن حبه الشديد للغناء الصعيدي، لافتا الي أن هذا النوع من الغناء له شعبية كبيرة داخل مصر وخارجها، وتفاعل كبير واضح للجميع.

وأضاف حجازي متقال، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء،أن :"الغناء الصعيدي تحديدا خارج مصر بيكون في تفاعل من الجمهور".

وأوضح المغني الشعبي حجازي متقال، أن السبب لهذا الأمر لأنهم يعشقون المزيكا الصعيدي.



فيما قال الفنان حجازي متقال إنه سوف يخوض تجربة التمثيل مرة أخري من خلال عمل درامي الفترة المقبلة مكون من 60 حلقة ويعرض خارج الموسم الرمضاني.

تابع حجازي لـ صدى البلد: خضت تجربة التمثيل مرة واحدة أمام النجمة دنيا سمير غانم وكانت التجربة من أفضل التجارب التي خضتها.

يذكر أن آخر أعماله ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.