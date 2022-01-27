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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| قمة رباعية بين السيسي والعاهل البحريني وبن زايد وبن راشد.. والأرصاد السعودية تحذر من الكتل الهوائية الباردة وتساقط الثلوج

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

البيان: لقاء أخوي بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد
أبرزت صحيفة البيان الإماراتية، الأربعاء، اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الإمارات.

الرئيس السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي.. صور
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي،

القمة المصرية الإماراتية البحرينية بأبوظبي: هجمات الحوثي الإرهابية انتهاك للقانون الدولي
تطرق القمة المصرية الإماراتية البحرينية إلى الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وإطلاقها صاروخين بالستيين تجاه الدولة مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها.

ترامب يعلق على خطط بايدن لإرسال قوات عسكرية إلى أوروبا

حليف مخلص للناتو.. بلغاريا ترفض إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

دبلوماسي أمريكي: بوتين يخطط للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير
قال دبلوماسي أمريكي لوسائل إعلام، الأربعاء، إن جميع المؤشرات تدل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا بحلول منتصف شهر فبراير.

غزو أوكرانيا يقترب.. تحرك عسكري ضخم للأسطول الروسي في البحر الأسود|فيديو
أبحر أسطول يضم أكثر من 20 سفينة حربية وسفن دعم روسية لإجراء مناورات عسكرية في البحر الأسود وسط تصاعد التوترات مع الناتو في أوروبا الشرقية.

أمريكا تستعد لنشر قوات عسكرية في شرق أوروبا
تناقش أمريكا مع بعض الحلفاء إمكانية نشر آلاف القوات الإضافية في دول أوروبا الشرقية التابعة لحلف شمال الأطلسي، كإظهار للدعم في مواجهة روسيا.

لإنهاء الحرب.. آبي أحمد يستعد لاتخاذ خطوة غير مسبوقة مع قوات تيجراي
قال رئيس مجموعة الشتات الإثيوبي، مسفين تيجينو، إن رئيس الوزراء آبي أحمد أبلغه بأنه على استعداد لخوض مفاوضات لوقف إطلاق النار بين حكومته وقوات تيجراي لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 15 شهرا.

الأرصاد السعودية تحذز من الكتل الهوائية الباردة وتساقط الثلوج
حذر حسين القحطاني، المتحدث باسم الأرصاد السعودية، من تأثر مناطق المملكة الشمالية بالكتلة الهوائية الباردة وتساقط الثلوج، حيث كون الموجات المؤثرة على هذه المناطق أو على المملكة هي قادمة من الشمال.

 

 

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