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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حليف مخلص للناتو.. بلغاريا ترفض إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

الجيش البلغاري
الجيش البلغاري

قال رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، اليوم الأربعاء، إن بلغاريا "حليف مخلص في الناتو"، وأن وحدة الحلف هي أفضل رد على الأزمة الحالية بشأن أوكرانيا، وسط تقارير متضاربة حول مشاركة صوفيا في الحشد العسكري الأمريكي في أوروبا الشرقية.

وصوتت حكومة بيتكوف، اليوم الأربعاء، على اتباع "الاستراتيجية البلغارية" لتقليل التوترات بين الناتو وروسيا، بما في ذلك "جميع الخيارات المطلقة لحل هذا النزاع بالوسائل الدبلوماسية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية BTA.

وقال بيتكوف إن الاستراتيجية ستستند إلى إعادة بناء الجيش البلغاري.

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وأوضح وزير الدفاع ستيفان يانيف ،أن "الأولوية القصوى" ستكون الاستثمار في بناء فريق قتالي، وهي وحدة قوامها حوالي ألف جندي.

ولم يعلق يانيف على تقارير الإذاعة الوطنية البلغارية، بأن صوفيا لن تقبل نشر 1000 جندي أمريكي على أراضيها، لكنها ستكون على ما يرام مع القوات الفرنسية بدلاً من ذلك.

جاء ذلك في وقت مبكر من اليوم الأربعاء من قبل مراسلة BNR في بروكسل، أنجلينا بيسكوفا، التي نقلت عن "مصدر دبلوماسي مطلع".

وقال الوزير إن مثل هذا الشيء لم تتم مناقشته على المستوى السياسي، بحسب BNR.

الناتو روسيا أوكرانيا اوروبا بلغاريا أمريكا الازمة الاوكرانية

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