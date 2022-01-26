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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإنهاء الحرب.. آبي أحمد يستعد لاتخاذ خطوة غير مسبوقة مع قوات تيجراي

أبي أحمد
أبي أحمد

قال رئيس مجموعة الشتات الإثيوبي، مسفين تيجينو، إن رئيس الوزراء آبي أحمد أبلغه بأنه على استعداد لخوض مفاوضات لوقف إطلاق النار بين حكومته وقوات تيجراي لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 15 شهرا.

ولم يصرح رئيس الوزراء آبي أحمد بذلك علانية على الإطلاق مع استمرار جهود الوساطة الدولية وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس الأمريكية”، وصف مسفين، رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإثيوبية أجواء لقائه الذي استمر خمس ساعات يوم السبت مع آبي أحمد بأنها "رغبة جادة للغاية لوقف هذا الأمر. ... بالطبع، يجب أن يكون الطرف الآخر على استعداد".

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وقال مسفين، إن رئيس الوزراء قال إنه "ستكون هناك مفاوضات، ومفاوضات معقولة، من شأنها أن تحافظ على مصلحة سلامة الأمة أولا".

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص الجديد الذي زار إثيوبيا الأسبوع الماضي "سيكون لديه أفكار" بشأن العملية.

وكان الحديث عن المفاوضات بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي هيمنت على الحكومة في البلاد قبل تولي آبي السلطة، يمثل تحديا جزئيا لأن الحكومة أعلنت جبهة تحرير تيجراي جماعة إرهابية بعد بدء الحرب في نوفمبر 2020.

تيجراي أبي أحمد الحرب الأهلية قوات تيجراي اثيوبيا اخبار اثيوبيا جبهة تحرير تيجراي

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